Mercato, Juve sempre a caccia di un attaccante: spunta l'ipotesi Pellè

MERCATO

La Juventus continua a sondare il mercato in cerca di un centravanti da regalare ad Andrea Pirlo per il ruolo di vice-Morata. Tra i tanti nomi che la società bianconera sta valutando, ne spunta uno per certi versi suggestivo, quello di Graziano Pellè. L'attaccante salentino ha da poco concluso la sua avventura in Cina con lo Shandong Luneng e potrebbe dunque sbarcare a Torino a parametro zero e in tempi relativamente rapidi. Getty Images

Nei cinque anni trascorsi a Jinang, Pellè ha collezionato un bottino di tutto rispetto, fatto di 64 gol in 132 presenze tra tutte le competizioni. Non è certo giovanissimo (35 anni compiuti a luglio), ma ha dalla sua una grande voglia di tornare in Europa, che lo convincerebbe ad accettare anche un ruolo da riserva in una big come la Juve.

Pellè è senza dubbio una delle soluzioni più "semplici", sia in termini economici, sia per quanto riguarda i tempi di trasferimento, essendo svincolato e libero di firmare da subito con chiunque voglia.

Nedved e Paratici, in ogni caso, rimangono vigili anche su altre piste: continua a stuzzicare il nome di Milik, per il quale però sarebbe necessario un investimento non di poco conto, visto che il Napoli chiede almeno 15 milioni per lasciarlo partire subito, nonostante sia in scadenza a giugno. L'altro nome che era emerso a fine anno era quello di Fernando Lllorente, che con Gattuso non ha mai trovato spazio e che ritroverebbe volentieri alcuni vecchi compagni, tra cui lo stesso Morata. Anche il basco è in scadenza tra sei mesi, ma strapparlo a De Laurentiis a gennaio dovrebbe essere un po' meno problematico in quanto a costi e trattativa.