Mercato Juve: De Ligt nel mirino delle big straniere, l'Atalanta non riscatta Demiral

MERCATO JUVE LIVE

TEMPO REALE

Il rinnovo dell'olandese è fermo, si muovono in tante: dal Chelsea al PSG. Intanto Demiral tornerà da Bergamo

DE LIGT NEL MIRINO DELLE BIG STRANIERE

Torna in bilico il futuro di Matthijs de Ligt alla Juventus: secondo il Corriere dello Sport, è nel mirino di diverse big straniere, su tutte il Chelsea (che deve sostituire Rudiger) e il Paris Saint-Germain (se non arrivasse a Skriniar). Da non scartare pure il Manchester City. I discorsi con la Juve per il rinnovo sono fermi: l'olandese è in scadenza 2024, c'era una bozza di accordo per prolungare fino al 2026 con l'ingaggio che da 12 milioni passerebbe a 8 ma l'entourage del difensore vorrebbe che la clausola venisse abbassata da 120 milioni a 70-80.

DEMIRAL NON VERRÀ RISCATTATO DALL'ATALANTA

Merih Demiral potrebbe tornare alla Juventus. Il difensore turco, passato la scorsa estate all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, secondo Sky Sport non verrà riscattato nonostante le 42 partite giocate in maglia nerazzurra. Il futuro è tutto da decifrare.

SUAREZ SI OFFRE

Le famose sliding doors sono ferme al settembre del 2020 quando Luis Suarez era stato a un passo dalla Juventus: serviva la cittadinanza italiana perché i bianconeri non avevano posti liberi per un extracomunitario ma un'inchiesta della Procura di Perugia bloccò tutto perché l'esame per la certificazione linguistica dell'uruguaiano si rivelò una farsa. Il Pistolero poi si accasò all'Atletico Madrid, con cui il contratto scade a fine mese: la novità è che i procuratori hanno offerto l'attaccante alla Juve, sempre alla ricerca di rinforzi offensivi dopo l'addio di Dybala e le difficoltà sul riscatto dell'Atletico Madrid. Affare difficile, visti i 5 milioni di ingaggio chiesti.

L'UDINESE CHIUDE LA PORTA PER UDOGIE

Respinte le proposte di Juventus e Tottenham per accaparrarsi il cartellino di Destiny Udogie, 19enne rivelazione della passata stagione. I friulani, secondo Tuttosport, non hanno intenzione di privarsi del loro gioiello. Per la fascia, la Juve dovrà probabilmente guardare altrove. Udogie ha collezionato ben 35 presenze in stagione, condite da 5 gol e 3 assist con la maglia dell'Udinese.

ANCHE IL LECCE SU KAIO JORGE

La Juve ha messo sul mercato il classe 2002, e il suo profilo fa specialmente gola alle neopromosse: secondo il CorSport la Cremonese è da tempo sulle sue tracce, ma anche il Lecce lo sta valutando. Il brasiliano sta completando il recupero dall'infortunio al ginocchio e sarà arruolabile per l'inizio della nuova stagione... Con quale casacca resta ancora tutto da vedere.

NON SOLO POGBA: THOMAS PARTEY O GABRIEL PER LA MEDIANA

I lavori di ristrutturazione della Juventus a centrocampo non si dovrebbero fermare al solo ingaggio di Paul Pogba. Tuttosport indica i nomi di Thomas Partey e Gabriel Dos Santos Magalhaes per la mediana. I due obiettivi sarebbero perseguibili solamente in caso di partenza di Arthur. Per Thomas l'Arsenal potrebbe essere interessato a uno scambio con l'ex Barcellona, mentre il 24enne brasiliano (sempre di proprietà Gunners) rimane una pista secondaria.

PER DI MARIA UN ASSIST DAL... BARCELLONA

Sembrava destinato al Barcellona, con il club blaugrana che aveva superato la concorrenza. Poi però sono venute fuori le magagne economiche dei catalani ed ecco che la situazione è cambiata nuovamente. Angel Di Maria e la Juve è una storia che ancora non è finita: Allegri insiste per l'esterno del Psg e la dirigenza bianconera è pronta ad accontentarlo con uno sforzo economico non da poco. Tutto sta nel capire se l'offerta della Juve, 7-7,5 milioni per una stagione, possa essere sufficiente a convincere il Fideo, sempre a caccia dell'ultima avventura europea prima di tornare a giocare nella sua Argentina. Certo è che la questione resta ampiamente aperta e che i prossimi giorni dovrebbero essere decisivi. La Juve non ha intenzione di tirarla in lungo e proverà a mettere pressione a Di Maria. Il quale, invece, dal canto suo, non ha alcuna fretta di chiudere. In ogni caso a Torino hanno già pronte le alternative: da David Neres a Kostic.