Mendes: "Giuntoli farà di tutto per tenere Conceicao, per Antonio Silva è ancora presto"

A margine della consegna del Golden Boy, Jorge Mendes ha parlato del futuro in bianconero di Francisco Conceicao e di un possibile obiettivo di mercato della Juve per gennaio. "Conceicao è un giocatore differente dagli altri - ha spiegato il procuratore dell'attaccante portoghese -. Ha molto molto talento e può giocare in qualsiasi squadra del mondo". "La Juve è molto contenta di Conceicao e anche Conceicao è molto contento di essere alla Juve - ha aggiunto in relazione al riscatto dell'esterno offensivo - Adesso bisogna solo aspettare. Penso che in condizioni normali andrà tutto bene, ma parleremo di tutto nel momento giusto". "Il 100% è quando c’è la firma, ma è una possibilità concreta - ha continuato -. Lui vuole rimanere a Torino e la Juve farà di tutto per continuare con Conceicao".