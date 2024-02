Max-Juve, amore eterno? La società pensa al rinnovo e lui riflette sul futuro

PANCHINA BIANCONERA

Il contratto di Allegri scade nel 2025 e la volontà della dirigenza del club è quella di vedersi in primavera per prolungarlo

Da sopportato a supportato dai tifosi e dalla dirigenza. Fino alla scorsa estate l'argomento principale, in casa Juve, era quello di trovare il modo di liberarsi di un allenatore con ancora due, onerosissimi, anni di contratto. Poi Allegri diventa il salvatore della patria bianconera. La stagione parte alle grande, la squadra ingrana e si trova a lottare per lo scudetto contro il club arrivato in finale di Champions League. Il tutto con un atteggiamento in campo molto più adatto a un club di quella dimensione. E tutto cambia.

Secondo la Gazzetta dello sport la dirigenza bianconera vuole incontrare Max in primavera per parlare del futuro. Non solo di quello immediato, inteso come mercato di giugno (con in canna i colpi Calafiori, Koopmeiners e Sudakov), per essere all'altezza del gran ritorno in Champions, ma anche per valutare il rinnovo di un contratto che scade nel 2025. Difficile pensare che si possa iniziare la prossima stagione con un allenatore a un passo dalla fine del rapporto.

Ecco perché si parlerà di un prolungamento, con cifre però al ribasso rispetto al contrattone quadriennale firmato con l'amico Andrea Agnelli nel 2021. Cosa farà Max? Potrebbe anche decidere di andarsene, soprattutto se dovesse conquistare un trofeo in stagione (da quello grossissimo che porta al triangolino tricolore alla Coppa Italia) o, addirittura, due su due. A quel punto, considerata conclusa la sua esperienza in bianconero e dopo essersi preso una rivincita clamorosa su tifosi riottosi e qualche dirigente non entusiasta di lui, avrebbe la possibilità di scegliere da dove ripartire.

Di certo in Arabia sono pronti a fargli ponti d'oro, come dimostra la super offerta saudita dello scorso giugno. Allora ci fu un rifiuto, la prossima estate chissà. Soprattutto ora che Mancini sembra vicino all'addio alla Nazionale, è molto probabile che arrivi la chiamata della federazione araba per guidare la selezione saudita. A quel punto, considerando anche la cifra che viene offerta ai ct da quelle parti (30 milioni netti all'anno, la più alta in assoluto per un allenatore di calcio al mondo), ci potrebbe essere, da parte di Allegri, una seria valutazione sulla possibilità di un futuro in Arabia.