Mandzukic si è accordato: ciao Juve, c'è la firma con l'Al Duhail

UFFICIALE

Colpo di scena per Mario Mandzukic che ha trovato l'accordo economico con l'Al Duhail e ha firmato il suo nuovo contratto. Nelle ultime ore sembrava saltato il suo trasferimento in Qatar, ma evidentemente i qatarioti hanno rilanciato e l'hanno convinto. L'attaccante croato lascia la Juventus dopo che negli ultimi sei mesi era finito fuori squadra. L'annuncio è ufficiale è arrivato con un tweet dell'Al Duhail con tanto di foto della firma accompagnata da un cuore.

Una storia d'amore quella tra la Juve e Mario Mandzukic finita male. Da lider maximo nella gestione Allegri, con l'avvento di Sarri il croato è stato prima messo sul mercato e poi fuori squadra. Per sei mesi si è allenato da solo alla Continassa e ora ha detto sì ai milioni del Qatar dove ritroverà l'amico Benatia. Un epilogo incredibile per un giocatore che in questi anni ha fatto la differenza e le fortune dei bianconeri: finisce tutto dopo 4 anni, 118 presenze e 31 gol, quasi tutti pesanti.