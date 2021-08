Locatelli, domani la Juve vedrà il Sassuolo. L'offerta sale a 30 milioni

A CENTROCAMPO

Per il giocatore sono giorni davvero molto caldi

Sarà un Ferragosto bollente per la Juventus che cerca di chiudere i conti e consegnare a Max Allegri gli elementi fondamentali per la ripartenza del campionato. Manuel Locatelli è lì che attende un segnale. C'è da sbloccare la trattativa che si è arenata perché il Sassuolo non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 35 milioni di euro. E', però, il club bianconero ad aver fatto un deciso passo avanti alzando la posta a 30. Getty Images

Le due dirigenze si sono viste in un meeting virtuale, racconta La Stampa, in attesa che ci possa essere un vero confronto domani in assemblea di Lega Serie A.

La Juve è sicura di portare a casa il risultato anche perché è forte il pressing del giocatore che vuole lasciare i neroverdi e vestire la casacca bianconera. La sensazione è, quindi, che si possa chiudere anche prima dell'inizio del campionato di A.