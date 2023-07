Liverpool, può partire l'assalto a Kessie: la Juve rischia

INCROCI DI MERCATO

Klopp vuole un colpo a centrocampista: l'ex Milan può essere la soluzione giusta

Ha perso Fabinho ed Henderson, entrambi finiti in Arabia Saudita, e adesso pretende rinforzi per il suo centrocampo. Parliamo di Jurgen Klopp, che è stato molto chiaro in conferenza stampa: "Credo sia troppo importante adesso rinforzarci a centrocampo - ha detto il tecnico Reds -. Dobbiamo fare qualcosa lì, è chiaro". Dopo Szoboszlai e Mac Allister quindi, il tecnico tedesco ha chiesto espressamente rinforzi: le prossime mosse degli inglesi però, potrebbero incrociarsi con quelle di due big italiane ossia Juventus (soprattutto) e Inter.

Partiamo dai bianconeri, che presto potrebbero vedere inserire il Liverpool nella corsa a Kessie. L'ivoriano preferisce la Premier League alla Serie A, e la corte degli inglesi rischia di complicare ulteriormente il piano di Giuntoli, che pure ha avuto contatti costanti per cercare di limare le elevate richieste del Barcellona. Insomma la strada dei bianconeri può essere in salita: non va dimenticata nemmeno la corte del Tottenham. Quest'ultimo inoltre, al pari dello stesso Liverpool, potrebbe garantire a Xavi l'acquisto definitivo dell'ex Milan (circa 15 milioni di euro) senza ricorrere al prestito con diritto di riscatto, la soluzione preferita dalla Juventus.

Le parole di Klopp potrebbero aver acceso un campanello anche in Viale della Liberazione, sede dell'Inter: il gradimento dell'allenatore ex Borussia Dortmund per Nicolò Barella non è affatto un mistero. Il sardo, divenuto ufficialmente vice-capitano alle spalle di Lautaro Martinez, e colonna della squadra, ha più volte manifestato l'amore nei confronti nerazzurri. Tanto da rifiutare la proposta del Newcastle lo scorso a giugno, a differenza di quanto fatto dal milanista Tonali. Certo, il divario di prestigio tra i Magpies e il Liverpool è evidente: occhio quindi a una possibile chiamata con tanto di offerta top.