La Roma tenta Higuain: via libera della Juve, manca il sì del Pipita

01/07/2019

Lavori in corso sull'asse Juve-Roma per Gonzalo Higuain . Petrachi avrebbe avuto già alcuni contatti con alcuni dirigenti bianconeri, incassando un sostanziale parere positivo a intavolare una trattativa per il passaggio in giallorosso dell'attaccante . Al momento però mancherebbe il sì del Pipita , ancora molto indeciso se accettare la sfida nella capitale o giocarsi le sue chance a Torino con Sarri in panchina.

Al momento tra la Juve e la Roma si tratta solo di un primo avvicinamento, ma in giallorosso la pista Higuain comincia a prendere forma. Un po' perché dalle parti di Trigoria è in atto una vera rivoluzione, un po' perché i bianconeri sono a caccia di una sistemazione per il Pipita. Nonostante le dichiarazioni di facciata ("In Italia solo alla Juve"), alla resa dei conti l'argentino potrebbe infatti anche decidere di accettare l'idea di ripartire dalla capitale per dimostrare di essere ancora un bomber di razza. Soprattutto se dovesse essere al centro del progetto e se l'ingaggio dovesse essere all'altezza. Certo, a lasciare qualche dubbio a Higuain resta la presenza di Sarri alla Juve, ma con la rosa bianconera zeppa di attaccanti lo spazio per ritagliarsi un ruolo da protagonista potrebbe essere davvero molto limitato. Forse inesistente. Per il Pipita il futuro potrebbe essere giallorosso.