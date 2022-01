La profezia di Ezio Greggio a Tiki Taka: "Vlahovic è già della Juventus"

Dusan Vlahovic a un passo dalla Juventus è anche una piccola rivincita per Ezio Greggio che, il 20 dicembre scorso durante Tiki Taka, aveva lanciato una "profezia". Il conduttore di Striscia la Notizia, noto tifoso bianconero, aveva detto: "Vi do lo scoop: ho la certezza che Vlahovic sia già della Juve". Poi aveva scherzato con Piero Chiambretti: "Ricordati di questa cosa, la rimanderai in onda più avanti!".