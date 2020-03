La Juventus punta ancora Marcelo: era previsto un viaggio a Madrid

OBIETTIVO

L'emergenza coronavirus ha sconvolto i piani di tutte le squadre di calcio mondiali ma la pianificazione del mercato prosegue senza sosta, magari a fari più spenti ma non interrompendosi. Anche la Juventus pensa ai rinforzi per la prossima stagione e tra questi rientri sempre il nome di Marcelo, che non sta vivendo la sua miglior stagione al Real Madrid ed ha il contratto in scadenza 2022.

Anche Marca ne è convinta, giocando sull'amicizia tra Cristiano Ronaldo e l'esterno brasiliano, già in orbita bianconera la scorsa estate. Il quotidiano spagnolo racconta un retroscena: prima che la pandemia fermasse tutto, la Juve aveva previsto un viaggio a Madrid per parlare con l'entourage del giocatore e capire che piani avesse per il futuro.

Tra infortuni e la concorrenza di Mendy, Marcelo ha perso lo smalto dei giorni migliori e quindi valuterebbe una nuova avventura dopo quasi 14 stagioni da madridista. Secondo La Stampa la proposta bianconera al giocatore, che compirà 32 anni a maggio, sarebbe di un quadriennale.