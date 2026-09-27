Venezia, Schingtienne rinnova fino al 2031

Il difensore del Venezia Joël Schingtienne ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2031. Lo comunica il club veneto in una nota. Giunto in laguna nella stagione 24/25, Schingtienne ha finora totalizzato 60 presenze con la maglia lagunare, impreziosite da 1 gol e 2 assist. Nella stagione 25/26 è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A degli arancioneroverdi, giocando 38 gare su un totale di 41 stagionali. "Sono davvero contento del rinnovo firmato con il Venezia FC, spero di poter vestire la maglia arancioneroverde ancora per tanto tempo - ha dichiarato Schingtienne - Il legame di unione tra tutti i giocatori e i tifosi è solido, si sente ogni partita ed è ciò che rende speciale questo Club".