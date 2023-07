La Juve non molla Kessie, Giuntoli presto a colloquio con l'ivoriano

NEGLI USA

I bianconeri sono a buon punto nella trattativa con il Barça, il direttore tecnico parlerà con l'ex milanista durante la tournée americana

La Juventus vuole a tutti i costi Kessie. La coppia Allegri-Giuntoli lo ritiene fondamentale nello scacchiere del nuovo centrocampo bianconero. L'accordo con il Barcellona è vicino. Secondo la Gazzetta dello sport si sta lavorando su un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in “obbligo” al raggiungimento di determinate condizioni, che ancora non sono definite e sono parte della trattativa in corso. Il tutto per una spesa intorno ai 10-15 milioni più bonus.

Il Barcellona realizzerebbe così una plusvalenza, risparmiando 6 milioni di ingaggio per un giocatore che non sarebbe nemmeno titolare. Giuntoli proverà a incontrare Kessie tra due giorni a Los Angeles, approfittando del fatto che anche la Juve è nella città californiana, per parlare con l'ivoriano impegnato sempre a L.A. con il Barça nella partita contro l’Arsenal.

I bianconeri, comunque, devono sempre prima ragionare sugli esuberi, soprattutto in mezzo al campo. C'è, per esempio da capire il futuro di Zakaria, McKennie e Pogba. Per lo svizzero c'è sempre il West Ham e ci sono i sondaggi di Lipsia e Bayer Leverkusen. McKennie potrebbe restare in Premier o trasferirsi in Bundesliga o in Turchia, mentre il futuro di Pogba dipende anche dal continuo corteggiamento degli arabi dell’Al Ahli, che rende incerto il futuro a Torino del francese.