La Juve ha dei dubbi e Dybala si arrabbia: non vuole più rinnovare

DALL'ARGENTINA

Secondo notizie che arrivano dal Sudamerica, il fantasista si sarebbe stancato del gioco al ribasso del club bianconero

"A meno che non ci sia un cambio radicale della situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus che scade il 30/6/2022. A disturbare il giocatore il fatto che il club abbia cambiato le condizioni per un nuovo accordo. Con questo scenario è pronto ad ascoltare nuove offerte". La notizia arriva da Cesar Luis Merlo, giornalista argentino di TyC Sport. Come abbiamo già scritto, la Juve ha sempre avuto dei dubbi sul rinnovo della 'Joya' alle cifre richieste dal fantasista sudamericano. Il gioco al ribasso bianconero ha evidentemente stancato l'entourage del giocatore che ora inizia a guardarsi intorno.

Il club che da sempre lo corteggia è il Barcellona che, visti i problemi economici, sarebbe felice di portarsi a casa un campione a parametro zero. Certo, la cifra dell'ingaggio è comunque notevole ma i catalani sono pronti a vendere per assicurasi il tesoretto necessario per l'assalto a Dybala.