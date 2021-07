La Juve ci riprova per Pjanic, scambio con Ramsey

IL REGISTA

L'infortunio di Arthur accelera la corsa dei bianconeri per un regista

La Juventus cerca soluzioni. Allegri vuole un regista e lo vuole (o meglio lo vorrebbe) subito. Per questo la dirigenza bianconera si sta muovendo con una certa velocità. L'infortunio di Arthur (3 mesi e anche qualcosa in più fuori), hanno messo in ansia il club. Ci sono soluzioni che da tempo vengono studiate. Una di queste è quella di riportare Miralem Pjanic a Torino il prima possibile perché un regista è urgente. Urgentissimo. afp

Il bosniaco ha passato un anno in pratica da spettatore a Barcellona. Koeman non lo considera e lui ha voglia di giocare e non di fissare la panchina. Cherubini ha da tempo avviato un discorso costruttivo coi catalani e per questo, nelle ultime ore, si è pensato ad uno scambio con Aaron Ramsey.

L'ostacolo è tuttavia lo stipendio pesante del gallese. Laporta, il presidente dei catalani, non ha intenzione di far lievitare i debiti e questo rappresenta un ostacolo.

Per ora, tuttavia, l'idea c'è. Ora si aspettano le prime mosse.