Karsdorp, la Juve non molla: la Roma però vuole 10 milioni

OBIETTIVO BIANCONERO

Nuovi contatti per l'esterno, ma i bianconeri valutano il giocatore cinque milioni di euro

© Getty Images La Juve non molla Rick Karsdorp. Stando a TMW, il club bianconero avrebbe avuto nuovi contatti con la Roma per l'esterno destro. Dopo l'attacco di Mourinho e la presa di posizione del giocatore durante la pausa per i Mondiali, per i giallorossi l'olandese è ormai fuori dal progetto e può lasciare Trigoria a gennaio. Solo però a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Ed è proprio su questa seconda formula che la Juve starebbe lavorando, cercando anche di abbassare le pretese di Tiago Pinto. La Roma, infatti, valuta Karsdorp 10 milioni di euro, mentre la Juve al momento non sembra intenzionata a spingersi oltre i 5 milioni.

Situazione che al momento tiene tutto in stand-by in attesa di ulteriori sviluppi. In casa Juve considerano Karsdorp un ottimo elemento per puntellare la corsia destra, ma i bianconeri sono anche convinti che la volontà sia del giocatore, sia della società giallorossa di interrompere il rapporto non possa non influire al ribasso sul prezzo del cartellino. Soprattutto se col passare del tempo non dovessero farsi avanti altre pretendenti.

Cifre alla mano, per Karsdorp si parla di una valutazione doppia rispetto all'offerta bianconera. Dieci milioni contro cinque. Distanza al momento decisamente complicata da colmare a colpi di mini rilanci. A meno che, a fine gennaio, la mancanza di offerte più consistenti non convinca la Roma ad abbassare le pretese e a prendere in considerazione la proposta della Juve. Portare la questione a fine stagione, infatti, non sembra essere la soluzione giusta per Tiago Pinto. Dopo altri sei mesi da separato in casa e un minutaggio scarso o nullo, infatti, difficilmente Karsdorp potrà avere una valutazione migliore. Dunque sotto con le alternative, soprattutto all'estero, e con la Juve sempre alla finestra in attesa di sviluppi.