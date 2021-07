Kaio Jorge, il Santos: "Trattiamo con la Juve per chiudere"

AFFARE VICINO

Il presidente Rueda allo scoperto: "Non abbiamo ancora deciso se andrà via subito o a gennaio"

Stretta finale per l'affare Kaio Jorge in casa Juventus. Al momento non è ancora chiaro se il giocatore arriverà a Torino subito o nella sessione invernale, ma l'impressione è che per completare l'operazione manchi davvero poco. "Stiamo trattando con la Juve e si può chiudere - ha svelato a Estadio 97 il presidente del Santos, André Rueda -. Tuttavia non abbiamo ancora deciso se Kaio andrà via subito o a gennaio da svincolato". "Purtroppo non siamo abituati a cedere i nostri gioielli, ma è una situazione contrattuale obbligata", ha aggiunto. Getty Images

Smentite le indiscrezioni che parlavano di un accordo che legava il giocatore al Santos fino al 2023 e una richiesta di 15 milioni di euro, dunque, il numero uno del club brasiliano è uscito allo scoperto, svelando le ultime battute della trattativa con la Juve e chiarendo la situazione di Kaio Jorge. Una situazione che non sembra lasciare dubbi sulla destinazione finale del calciatore, utile ad Allegri sia come trequartista, sia come seconda punta. Forti dell'accordo col giocatore, infatti, i bianconeri hanno due opzioni per portare il giocatore a Torino: versare un indennizzo al Santos per avere il 19enne brasiliano subito a disposizione, oppure attendere gennaio per un trasferimento a parametro zero. La Juve piazza il colpo Kaio Jorge.