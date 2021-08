Juventus, subito Kean in prestito: Scamacca o Icardi ipotesi last minute

SI CORRE AI RIPARI

La società bianconera riporta a casa l'attaccante classe 2000 chiuso nell'Everton, ma potrebbe non essere l'unico colpo

L'addio di Cristiano Ronaldo, così repentino, ha lasciato un buco nell'attacco della Juventus di Allegri. Per riempire l'ingombrante casella lasciata vuota dal portoghese non può bastare il giovane Kaio Jorge, peraltro già ai box per infortunio, e la società bianconera si è già mossa sui due obiettivi principali e più percorribili: il ritorno di Kean e l'arrivo di Scamacca. Per il classe 2000 cresciuto in bianconero e fuori dai piani dell'Everton c'è già stato un incontro con l'agente Raiola e l'affare si farà in prestito con diritto di riscatto. Più complesso arrivare subito a Scamacca.

Moise Kean è in ogni caso la prima scelta della Juventus per svariati motivi e, chiuso all'Everton e impossibilitato dal ripetere l'ottimo prestito col Psg della scorsa stagione, la società bianconera lo riporta a casa per dargli un ruolo più centrale rispetto all'ultima volta. Mino Raiola si è già mosso con l'Everton, l'accordo con la Juve c'è e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto con il giocatore che potrebbe tornare a Torino già nel weekend.

La volontà della Juventus però sarebbe quella di provare a prendere anche un altro centravanti se da qui alla chiusura del calciomercato si dovesse presentare l'opportunità giusta per disponibilità e richieste economiche. In tal senso i nomi sono due: Scamacca del Sassuolo e Icardi del Psg. Sull'italiano ci sono diversi club con Cagliari e Sampdoria avanti a tutti che, rispetto alla Juventus, potrebbero garantirgli una maglia da titolare. Trattare con il Sassuolo però non è facile, come ha dimostrato proprio la Juventus nell'affare Locatelli, e i 35 milioni di euro chiesti da Carnevali possono essere un ostacolo.

Ancora più difficile la pista Mauro Icardi, ma con il Psg in ballo ogni scenario è ipotizzabile negli ultimi giorni di mercato e la società bianconera, seppure con la coda dell'occhio, resta vigile.