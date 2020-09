Juventus-Suarez, spunta l'ipotesi indennizzo per il Barça

L'IPOTESI

L'arrivo di un attaccante continua ad essere una priorità in casa Juventus e quello di Luis Suarez resta il nome più caldo. L'uruguaiano, come noto, sta trattando la buonuscita con il Barcellona, dato che il suo contratto scade solo nel 2021, ma la novità delle ultime ore è che i bianconeri potrebbero dargli una mano a svincolarsi. La Juve è disposta a versare ai catalani un indennizzo per il bomber, con una formula simile a quella utilizzata dal Siviglia per riprendersi Rakitic: 1,5 milioni di euro subito, più 9 di bonus legati ai risultati e dunque non facilmente raggiungibili.

Paratici e Nedved stanno dunque studiando un modo per agevolare l'addio al Barça di Suarez e permettergli di accasarsi alla Juve dopo che già nei giorni scorsi era stata trovata un'intesa sull'ingaggio (si parla di circa 10 milioni di euro a stagione per tre anni, bonus inclusi).

Resta, naturalmente, il nodo passaporto: Suarez dovrà infatti sostenere un esame di italiano e dimostrare una conoscenza della lingua non inferiore al livello B1 per poter ottenere il passaporto comunitario e avere così il via libera per sbarcare a Torino, dato che gli slot bianconeri per gli extracomunitari sono stati già occupati dagli arrivi di Arthur e McKennie.

