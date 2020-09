Juventus, Suarez e l'esame a Perugia la prossima settimana

JUVENTUS

La situazione tra Luis Suarez e il Barcellona resta tesa e il futuro non è certo a tinte blaurana. Ma per scoprire quale sarà la destinazione del Pistolero ci sarà bisogno di tempo. La Juventus c'è e ha fatto sapere al giocatore di tenerlo sempre in grande considerazione, ma, tuttavia, c'è l'Atletico Madrid che non molla e sfida i bianconeri mettendo sul piatto Alvaro Morata, amore mai sopito della dirigenza juventina.

Affinché, però, si sblocchi la trattativa è necessario che Suarez possa ottenere il passaporto italiano e diventare così comunitario. Per far ciò ci sarà bisogno di un esame di italiano da sostenere nel nostro Paese. Suarez aveva, qualche anno fa, avviato le pratiche per essere italiano ma poi tutto si era fermato.

Ora lo attende un banco e dei professori. Secondo La Gazzetta dello Sport, Luis potrebbe presentarsi tra martedì e giovedì prossimi a Perugia. Nel centro d'Italia lo snodo fondamentale della nuova vita del bomber che la Juve spera presto di affiancare a Cristiano Ronaldo.