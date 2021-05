Juventus, stuzzica l'ipotesi Griezmann in caso di addio di CR7

DALLA SPAGNA

L'attaccante francese, per ora, è solo un'opzione. Anche perché vorrebbe restare a Barcellona

Griezmann sì, Griezmann no. La Juventus guarda con interesse il mercato e si cautela nel caso di addio di Cristiano Ronaldo. Per questo le antenne sono dritte e presto potrebbe esserci la svolta. Svolta che arriverebbe già domenica sera con il posto in Champions League oppure quello in Europa League. Con il piazzamento in sospeso, i bianconeri decideranno del futuro del progetto tecnico (Pirlo, ovviamente), ma anche della rosa. Chi resterà e chi vorrà andare a cercare gloria altrove. Il primo della lista è, come sempre Cristiano Ronaldo, che potrebbe dire addio a Torino in caso di mancata qualificazione. Per questo, secondo il quotidiano sportivo catalano Sport, la Juve ha messo gli occhi su Antoine Griezmann.

L'operazione, nel caso, non sarebbe facile. Prima di tutto perché troverebbe l'opposizione del giocatore stesso che vuole restare a Barcellona e giocarsi ancora le sue carte. In queste stagioni non ha certo dimostrato il suo grande valore.

Griezmann, che ha un contratto in scadenza nel 2024, rappresenterebbe un colpo non certo da poco, vista la giovane età e le grandi qualità mostrate. Ma non giocare la Champions non sarebbe un buon biglietto da visita.