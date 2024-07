Juventus, si tratta con il Leicester per la cessione di Soulé

MANOVRE BIANCONERE

I bianconeri trattano con il Leicester per l'argentino: se dovessero arrivare 30/35 milioni di euro verrebbero reinvestiti per portare a Torino uno tra Koopmeiners, Sancho e Todibo

E' Matias Soulé l'uomo attorno a cui sta ruotando il mercato della Juventus in questi ultimi giorni. Il talento argentino è tornato a Torino dopo il prestito al Frosinone, ma il suo destino sembra essere lontano dall'Allianz Stadium. Giuntoli, infatti, lo ha messo sul mercato non perché non piaccia a Thiago Motta, ma perché è uno dei pochi giocatori con cui fare tanta cassa per finanziare altre importanti operazioni in entrata. Soulé piace soprattutto in Premier League, dove il Leicester è la squadra più interessata. La Juve si aspetta un'offerta da circa 30 milioni di euro più altri 5 di bonus per poter concludere l'operazione dopo che Aston Villa e West Ham si sono defilate. Gli ex campioni d'Inghilterra partono da qualcosa in meno, ma l'impressione è che si possa chiudere in tempo relativamente brevi.

Vedi anche juventus Juventus, salta il ritorno di Joao Cancelo: no ai bianconeri, il terzino vuole solo il Barcellona I soldi della sua cessione verrebbero subito reinvestiti per completare un mercato importante. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono tre: Teun Koopmeiners per il centrocampo, Todibo per la difesa e Sancho per l'attacco. La priorità resta l'olandese dell'Atalanta, con cui ha già iniziato il ritiro dopo aver saltato l'Europeo per infortunio. Con il giocatore c'è già l'accordo (4 milioni di euro bonus inclusi), mentre bisogna trovare la quadra con la Dea. I bergamschi chiedono 60 milioni di euro, 15/20 in più di quanto pensano a Torino, sperando in una concorrenza che finora non si è fatta avanti. Per questo si potrebbe trovare una soluzione di mezzo, magari inserendo una contropartita che possa interessare a Gasperini (si è fatto il nome di Rugani).

Ci sarà da trattare con il Nizza anche per Jean-Clair Todibo. In questo caso si punta a un prestito con diritto/obbligo di riscatto dopo aver detto addio al sogno Calafiori. I francesi non sono convinti e sparano alto (40 milioni), ma dopo l'affare Thuram i rapporti tra le società sono ottimi ed entrambe faranno di tutto per venirsi incontro.

Con la cessione di Soulé e quella sempre più probabile di Chiesa, servirà comunque un esterno d'attacco e la Juve è molto avanti nella trattativa con Jadon Sancho. L'inglese si è rilanciato a Borussia Dortmund, ma il Manchester United, proprietario del suo cartellino, non pare troppo intenzionato a reintegrarlo. La Juve aveva già avuto l'ok del giocatore a gennaio, ma Allegri bloccò il suo arrivo. Ora potrebbe arrivare in prestito con taglio dell'ingaggio oppure finire in uno scambio proprio con Chiesa. Ma ogni discorso, come detto, potrà essere fatto solo partendo dalla cessione di Soulé.