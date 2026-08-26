Juventus, ufficiale la cessione di Perin al Palermo: contratto pluriennale

Qualche ora prima dell'ufficialità, l'ex numero uno della Juventus aveva salutato la società bianconera tramite un post pubblicato sui propri canali social: "Ci sono luoghi che attraversi. E poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo. Mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa, a volte, mettere da parte se stessi".