Juventus, ufficiale la cessione di Perin al Palermo: contratto pluriennale

Dopo otto anni con la maglia bianconera, Mattia Perin lascia la Juventus. È ufficiale il trasferimento al Palermo dell'ormai ex portiere bianconero, che ha firmato un contratto pluriennale con la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Negli ultimi giorni, infatti, la trattativa tra i due club si è sbloccata definitivamente dopo un leggero rallentamento, con la Juventus che ha liberato il proprio portiere scegliendo Kamil Grabara come sostituto.
Il comunicato della Juventus
"È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo: si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra.
Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 1992 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei.
Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo.
In bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia!".
Il saluto social
Qualche ora prima dell'ufficialità, l'ex numero uno della Juventus aveva salutato la società bianconera tramite un post pubblicato sui propri canali social: "Ci sono luoghi che attraversi. E poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo. Mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa, a volte, mettere da parte se stessi".