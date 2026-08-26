manovre bianconere

Juventus, ufficiale la cessione di Perin al Palermo: contratto pluriennale

Il portiere bianconero saluta dopo 71 presenze e 4 trofei in 8 anni 

26 Ago 2026 - 09:20
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Dopo otto anni con la maglia bianconera, Mattia Perin lascia la Juventus. È ufficiale il trasferimento al Palermo dell'ormai ex portiere bianconero, che ha firmato un contratto pluriennale con la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Negli ultimi giorni, infatti, la trattativa tra i due club si è sbloccata definitivamente dopo un leggero rallentamento, con la Juventus che ha liberato il proprio portiere scegliendo Kamil Grabara come sostituto.

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Il comunicato della Juventus

 "È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mattia Perin al Palermo: si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra.

Arrivato alla Juventus nel 2018, il portiere classe 1992 ha collezionato 71 presenze complessive con la nostra maglia e conquistato la bellezza di 4 trofei.

Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo.

In bocca al lupo per il nuovo capitolo della tua carriera, Mattia!".

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Il saluto social

 Qualche ora prima dell'ufficialità, l'ex numero uno della Juventus aveva salutato la società bianconera tramite un post pubblicato sui propri canali social: "Ci sono luoghi che attraversi. E poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo. Mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa, a volte, mettere da parte se stessi".

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