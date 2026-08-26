Juventus, cosa c'è di vero su Licina-Napoli

26 Ago 2026 - 09:38
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Adam Licina © italyphotopress

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Tuttosport analizza la situazione di Adin Licina, entrato nel mirino del Napoli. Si parla di una fase di stallo nel rapporto tra giocatore, che sogna di giocare in prima squadra in Serie A, e club bianconero, che lo stima - così come Spalletti -, ma che (lo testimonia il tentativo di prestarlo all'Avellino in Serie B) evidentemente vuole che il talento classe 2007 giochi una stagione da titolare prima di unirlo al gruppo squadra. In tutto questo si è inserito il Npaoli, ma non solo: ora, scrive il quotidiano piemontese, serve stringersi la mano e capire il bene di tutti per capire come procedere per il futuro

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