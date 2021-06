Juventus: per l'attacco spunta Vlahovic, ma tutto dipende da CR7

MERCATO

Il serbo è tra i preferiti di Allegri per il ruolo di attaccante centrale, ma per partire all'assalto va prima definito il futuro del portoghese

Anche la Juventus ha messo nel mirino Dusan Vlahovic. Nei piani di Massimiliano Allegri il rinnovo del prestito di Alvaro Morata è solo il primo passo verso la costruzione dell'attacco del futuro, che dovrà poter contare anche su un altro centravanti. Il serbo è tra i preferiti del tecnico toscano, anche se le richieste economiche della Fiorentina rappresentano un ostacolo non di poco conto. Ecco perché tutto dipenderà dalle scelte di (e su) Cristiano Ronaldo: con l'addio del portoghese si libererebbe lo spazio necessario per tentare l'assalto. Getty Images

Se la Juve dovesse decidere di puntare tutto su Dybala e sull'alleggerimento del monte ingaggi la cessione di CR7 (United e Psg le piste più calde) sarebbe una scelta sofferta ma praticamente inevitabile. Il discorso è in ogni caso rimandato a dopo Euro 2020, sul quale il portoghese è al momento totalmente concentrato.

In caso di separazione è comunque chiaro che Allegri vorrebbe puntare tutto su un attaccante centrale capace di garantire tanti gol e di intendersi alla perfezione con la Joya. Sullo sfondo c'è sempre Mauro Icardi, anche lui gradito al livornese, ma il vero colpaccio sarebbe proprio Vlahovic, obiettivo concreto secondo il Corriere Torino. Su di lui c'è da tempo il Milan, ma anche i rossoneri al momento sono bloccati dalle esorbitanti richieste di Commisso. Si parla di circa 60 milioni di euro, una cifra che non lascia spazio a interpretazioni: Gattuso vuole tenerlo, per lasciarlo partire servirà un'offerta davvero fuori dal comune.