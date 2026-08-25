La Juventus può riportare Maehle in Serie A

Sondaggio esplorativo della Juventus per Joakim Maehle, finito nell'orbita dei dirigenti bianconeri in cerca di rinforzi sulle corsie esterne a condizioni favorevoli.
Sfruttando la retrocessione del Wolfsburg - società tedesca con cui il danese è sotto contratto fino al 2027 -, il club torinese potrebbe chiudere l'operazione attraverso la formula del prestito a cifre contenute.
Per il classe '97 si tratterebbe di un ritorno nel campionato italiano dopo la parentesi vissuta con la maglia dell'Atalanta dal 2021 al 2023, durante la quale ha collezionato 93 presenze arricchite da 6 reti e 7 assist vincenti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.