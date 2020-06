Juventus, Nani sul futuro di Ronaldo: "Chiuderà la carriera in MLS"

LE PAROLE

E se non fosse la Juventus la squadra con cui Cristiano Ronaldo chiuderà la sua carriera? L'ultima bomba sul futuro del fuoriclasse portoghese l'ha sganciata l'ex compagno di nazionale Nani, ora in forza agli Orlando City: "Un paio di anni fa mi ha detto che probabilmente finirà a giocare in America - ha dichiarato nel corso di un'intervista con ESPN - Non è sicuro al 100%, ma c'è una possibilità che accada".

La confessione di CR7, stando alle parole dell'ex laziale, sembra risalire a prima che scegliesse la Juve, quando probabilmente era ancora incerto sul suo futuro e stava sondando una serie di ipotesi nell'ottica di un addio al Real Madrid. Il 5 volte Pallone d'Oro, del resto, ha un contratto con i Bianconeri fino al 2022. Quel che è certo è che l'America lo affascina e più di una volta ha mandato messaggi di apprezzamento per la Major League Soccer e per il processo di sviluppo che ha attraversato negli ultimi anni, grazie anche all'approdo di campioni come Ibrahimovic, Pirlo, Gerrard, David Villa e prima ancora David Beckham. Che sia lui la prossima stella a brillare negli Stati Uniti?