Juventus, Morata: "Futuro? La società mi ha già chiamato"

Lo spagnolo dal ritiro della nazionale: "Ho parlato con il direttore sportivo, non posso dire nulla finché non c'è qualcosa di ufficiale"

Il futuro di Alvaro Morata è sempre più a tinte bianconere. L'attaccante spagnolo è considerato un punto fermo dell'attacco da Massimiliano Allegri e la strada verso il rinnovo del prestito dall'Atletico Madrid sembra ormai tracciata, come lasciato intendere da lui stesso: "Cosa farò dopo l'Europeo? Mi hanno chiamato dalla Juve in questa settimana, ho già parlato col direttore sportivo - ha detto in un'intervista ad As -. Finché le cose non saranno ufficiali però non posso dire nulla". Getty Images

I bianconeri stanno lavorando con i Colchoneros per tenere Morata a Torino almeno un altro anno e la trattativa appare ormai in dirittura d'arrivo: 10 milioni di euro per il prolungamento del prestito fino al 30 giugno 2022, da gennaio in avanti eventuale versamento di altri 35 per il riscatto definitivo.

Morata ha anche specificato che la sua condizione in squadra non è cambiata con il ritorno di Allegri: "Lo scenario è sempre stato lo stesso - ha spiegato -. È stato un anno un po' particolare, negli ultimi 10 anni la squadra non era abituata a stagioni così e ci aspettiamo che la prossima sia migliore. Ci sono mancati molto anche il nostri tifosi, perché lo stadio della Juve è lo stadio della Juve e quando arrivi si nota molto che non c'è pubblico".