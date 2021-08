Juventus-Locatelli, venerdì altro summit. Pjanic resta all'orizzonte

FACCIA A FACCIA

I bianconeri vedranno il Sassuolo per chiudere. Per il bosniaco non c'è fretta

Qualche giorno per riflettere poi di nuovo tutti insieme per un faccia a faccia che, si spera, possa essere finalmente quello decisivo. La Juventus e il Sassuolo torneranno a parlarsi venerdì con Cherubini e Arrivabene che chiederanno, ancora una volta a Carnevali, di lasciar partire il Manuel Locatelli. Il summit, come scrive La Gazzetta dello Sport, si terrà a Torino e dopo l'incontro si cercherà di tirare le fila del discorso che appare ancora molto complesso. C'è distanza tra la domanda e l'offerta: 40 milioni contro 25. afp

Allegri ha le idee chiare per la sua nuova Juve. Ma sa anche molto bene che la partita si gioca in mezzo al campo. E così, mentre proverà a recuperare Danilo e Ramsey scruta l'orizzonte per capire se ci sarà la possibilità di riportare sotto al Mole anche Miralem Pjanic.

Dopo aver visto il Barcellona al Gamper si guardano le opzioni. L'ostacolo resta sempre l'ingaggio che è altissimo: 8,5 milioni di euro. In Spagna sono convinti che il presidente Laporta possa sborsarne il 20%. Solo con questa base solida trattativa sarà fattibile.