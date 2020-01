Juventus linea verde: è fatta per Ntenda, Paratici accelera per Chong e Miranda

LINEA VERDE

Il mercato di gennaio 2020 della Juventus guarda decisamente al futuro. Dopo aver strappato Dejan Kulusevski alla concorrenza dell'Inter, infatti, i bianconeri lavorano per portare a Torino le migliori promesse in circolazione e Paratici prova ad anticipare tutti: per Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro classe 2002 di proprietà del Nantes, è tutto fatto, mentre sarebbero già pronte le offerte per Tahith Chong, ala olandese dello United classe 1999, e per Juan Miranda, terzino sinistro del Barcellona classe 2000. Mercato Juventus, la formazione della stagione 2020/21 Getty Images





















Tuttosport ha provato ad immaginare la Juventus versione 2020/21 tra sogni di mercato e affari conclusi: sulla scia dell'acquisto di Kulusevski, si prospetta un centrocampo di primissimo livello con due pedine nuove. Solo certezze in difesa e in attacco.





Considerato in Francia l'erede di Benjamin Mendy, Ntenda è arrivato al Nantes nel 2017 ma non ancora esordito in prima squadra e quindi dovrebbe essere aggregato alle giovanili. Nazionale francese under 18, l'attaccante trasformato in terzino dovrebbe sbarcare oggi a Torino per le visite mediche.

A proposito di terzini, la Juventus vorrebbe chiudere in fretta anche con Miranda, che è di proprietà del Barcellona ma gioca in prestito allo Schalke 04 (dove da inizio stagione ha collezionato solo 3 presenze). Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, dopo l'assalto fallito in estate, i bianconeri ora sarebbero pronti a intavolare una nuova trattativa per portare il classe 2000 sotto la Mole e avrebbero già avanzato un'offerta: 10 milioni di euro (più 5 di bonus) per l'acquisto a titolo definitivo e una clausola di riacquisto in favore del Barcellona.

L'ultimo baby obiettivo nel mirino dei bianconeri è Chong, che la Juve segue da tempo e al quale sembra ormai vicinissima. Ne è convinto l'inglese Sun, secondo cui la Vecchia Signora sarebbe pronta ad offrire all'esterno olandese, che è in scadenza di contratto con i Red Devils, ben 35mila sterline a settimana (160mila euro al mese) per portarlo a Torino.

