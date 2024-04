Juventus, l'agente di Alcaraz non esclude un nuovo prestito: "Ne sarebbe felice"

L'INTERVISTA

Sebastian Lopez ha parlato del futuro del centrocampista argentino: "Non abbiamo ancora parlato, ma si trova a suo agio in bianconero"

Carlos Alcaraz è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri e nel finale di stagione potrà dare una mano alla Juventus a raggiungere gli obiettivi stagionali. L'argentino è in prestito dal Southampton, ma la cifra per il riscatto è elevata: "Non ho ancora notizie sul suo futuro - ha commentato l'agente del giocatore Lopez -, la Juve è impegnata a finire bene la stagione per raggiungere i traguardi. Sarebbe felice di prolungare il prestito ed è orgoglioso che ci sia interesse nel farlo".

Poco prima dell'infortunio, Alcaraz aveva iniziato a trovare il campo con più continuità: "Non aveva lesioni muscolari da due anni e mezzo - ha proseguito a TuttoJuve.com -, questo gli ha tolto minutaggio. Ora che si è ripreso sta aggiungendo minuti nelle gambe per guadagnarsi il posto in squadra e aiutare".

Nel contratto di prestito col Southampton ci sarebbe una clausola per cui il prezzo del riscatto aumenterebbe con il diminuire del suo tempo in campo. "Non posso dare dettagli, ma posso dire che più presenze farà e più il valore del riscatto diminuirà. Lui mi racconta che è felice di essere alla Juventus e si sente a suo agio in un club molto serio, di tradizione e con una grande tifoseria".