Juventus, il mercato si è chiuso con gli addii di Zakaria e Arthur e la firma di Paredes

MERCATO

Il centrocampista svizzero passa ai Blues in extremis, in Premier con la maglia del Liverpool ritroverà Arthur

Praticamente sul gong dell'ultimo giorno di mercato, la Juventus è riuscita a sfoltire in modo importante il suo centrocampo, che aveva appena accolto Paredes (in tribuna mercoledì allo Stadium per la gara con lo Spezia). Dopo che nella notte tra mercoledì e giovedì è stata chiusa a sorpresa la trattativa con il Liverpool per la cessione in prestito secco di Arthur, i bianconeri hanno mandato in Premier anche Denis Zakaria, che si trasferisce al Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 34.8 milioni di euro.

ACQUISTI - Paredes (c, Psg), Milik (a, Olympique Marsiglia), Mancini (a, Vicenza), Kostic (c, Eintracht), Bremer (d, Torino), Pogba (c, Manchester United), Di Maria (a, svincolato), Gatti (d, Frosinone, fp), Cambiaso (d, Genoa), Fagioli (c, Cremonese, fp), Zanimacchia (c, Cremonese, fp), Pjaca (a, Torino, fp), Frabotta (d, Verona, fp), Kastanos (c, Salernitana, fp), Delli Carri (d, Salernitana, fp), Dragusin (d, Salernitana, fp), Clemenza (c, Pescara, fp), Ihattaren (c, Ajax, fp), Olivieri (a, Perugia, fp), Vrioni (a, Wsg Tirol, fp), Ramsey (c, Rangers, fp).

CESSIONI - Pjaca (a, Empoli), Arthur (c, Liverpool), Rovella (c, Monza), Kastanos (c, Salernitana), De Ligt (d, Bayern Monaco), De Winter (c, Empoli), Frabotta (d, Lecce), Chiellini (d, fc), Dybala (a, fc), Morata (a, fp), Bernardeschi (c, fc), Beruatto (d, Pisa), Cambiaso (d, Bologna), Dragusin (d, Genoa), Ramsey (c, svincolato)

L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO

CHELSEA, ZAKARIA È UFFICIALE: "SONO MOLTO FELICE"

In extremis Denis Zakaria è passato al Chelsea. Nella notte è arrivato il comunicato ufficiale del passaggio del centrocampista in prestito con diritto di riscatto." Voglio salutare tutti i tifosi del Chelsea. Sono molto felice e orgoglioso di essere blues e non vedo l'ora di vedervi presto allo Stamford Bridge", le parole dello svizzero.

LE CIFRE DELL'AFFARE ARTHUR

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool F.C. per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, tale accordo prevede oneri accessori di € 0,3 milioni. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Liverpool di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 37,5 milioni, pagabili in due esercizi".

UFFICIALE: ARTHUR AL LIVERPOOL

Arthur è un nuovo giocatore del Liverpool: lo comunicano i Reds, sottolineando come il trasferimento in prestito diventerà effettivo una volta ricevuto il permesso della Football Association. "Sono felice di essere qui, abbiamo parlato e abbiamo capito che le nostre idee e la visione del calcio si adattavano bene. Un club enorme, un sogno essere qui" le parole del brasiliano al sito ufficiale del club inglese.

SCAMBIO DI DOCUMENTI IN CORSO PER ZAKARIA

Denis Zakaria a un passo dal Chelsea, scambio di documenti in corso per il prestito dalla Juventus con diritto di riscatto a 28 milioni di euro. Ingaggio (3 milioni a stagione) pagato tutto dai Blues.

ARTHUR SALUTA LA JUVE

LIVERPOOL, ARTHUR HA FIRMATO

Arthur a un passo dal Liverpool: il brasiliano ha firmato il contratto che lo legherà ai Reds. Manca solo l'ufficialità.

ZAKARIA, VISITE PER IL CHELSEA IN ITALIA

Denis Zakaria è sempre più vicino al Chelsea. Il centrocampista della Juve sta facendo infatti le visite in Italia per il club inglese.

CHELSEA, TENTATIVO PER ZAKARIA

Nelle ultime ore del calciomercato prosegue il lavoro serrato in uscita della Juve relativo agli esuberi a centrocampo. Oltre alla trattativa per Arthur, i dirigenti bianconeri stanno cercando di concludere col Chelsea il trasferimento di Zakaria. Il club inglese vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto.

ARTHUR HA TERMINATO LE VISITE, ORA LA FIRMA

Visite mediche terminate per Arthur, che ora si dirigerà nella sede del Liverpool per firmare il contratto.

LA JUVE SALUTA PJACA: "BUONA FORTUNA, MARKO"

Nel pomeriggio la Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito fino a fine stagione di Pjaca all'Empoli: Buona fortuna, Marko" si legge sul Twitter bianconero.

PAREDES, ALTRE VISITE AL J MEDICAL

Nuovi controlli medici al J Medical per Leandro Paredes questa mattina dopo che ieri ha svolto la prima parte a Parigi. Diversi tifosi lo hanno accolto fuori dal centro medico.

PAREDES: “MOLTO CONTENTO”

"Ciao a tutti i tifosi bianconeri, volevo salutarvi. Sono molto contento di essere qui, forza Juve". Tramite i social della Juventus, arrivano le primissime parole di Leandro Paredes da calciatore bianconero.

EMPOLI: DEPOSITATO IL CONTRATTO DI PJACA

Marko Pjaca è un nuovo giocatore dell'Empoli. I toscani hanno depositato in Lega il contratto dell'attaccante croato: arriva in prestito dalla Juventus.

SORPRESA IN USCITA: ARTHUR AL LIVERPOOL

Arthur ha scelto il Liverpool. Il brasiliano lascia la Juventus in prestito: è già in partenza per l'Inghilterra.

FIRMA PER PAREDES

Dopo essere arrivato ieri sera ed essere stato subito allo Stadium, oggi Leandro Paredes diventerà ufficialmente un giocatore bianconero con la firma sul suo nuovo contratto. Poi subito in campo per il primo allenamento: sarà a disposizione di Allegri per la Fiorentina.