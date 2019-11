Juventus, il Barcellona "libera" Rakitic: "Decide lui"

MERCATO

Il tempo passa ma la situazione a Barcellona non sembra migliorare per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato sta trovando poco spazio tra i blaugrana tanto da aver confidato a cuore aperto di essere "triste", per lui si spalancano le porte del calciomercato invernale con la Juventus davanti a Inter, Psg, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Eric Abidal, segretario tecnico dei blaugrana, è sembrato esplicito parlando a Mundo Deportivo: "Gli parlerò, so come sta. Deciderà lui".

"Con Ivan sarò trasparente, gli spiegherò la posizione del club e dell'allenatore e voglio sentire da lui cosa ne pensa" le parole dell'ex terzino. Con 255 minuti messi sin qui insieme in stagione, Rakitic (che in estate aveva invece scelto di giocarsi le proprie chance in Catalogna) spingerà per andare via con la Juve in prima fila, magari in uno scambio con Emre Can, prospettiva che riporta proprio ai mesi estivi.

Le possibilità per Rakitic non mancano, si era parlato pure di Manchester United o Atletico Madrid, ma la scelta ricadrebbe sul bianconero, a patto che esce almeno un centrocampista.