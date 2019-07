Juventus, Higuain dice no a tutte le offerte

11/07/2019

Per questo Higuain continua a dire no a tutte le offerte, spera magari in una chance al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala, è stufo di cambiare squadra, dopo la scorsa stagione vissuta con tre maglie. La Juve sperava di lasciarlo andare per poi puntare su Icardi, ora potrebbe dover stravolgere la strategia: affondare sull'attaccante dell'Inter per poi "costringere" il Pipita a trovare spazio altrove.



La Roma, Petrachi in primis, ci crede sempre anche se dalla Premier League è arrivata l'offerta del West Ham: prestito con diritto di riscatto fissato a quota 40 milioni di euro. Higuain continua a dire no ad ogni proposta, ma a fine agosto manca ancora un mese e mezzo...