Juventus-Han, è tutto fatto: arriva dal Cagliari per 5 milioni

NUOVO ACQUISTO

Avrà anche sei esuberi in rosa, ma la Juve continua a investire, soprattutto sul futuro. In attesa di definire il maggior numero di cessioni possibili entro il 2 settembre, i bianconeri non smettono di guardarsi intorno e concludono un altro affare in entrata: con un anno di ritardo rispetto al previsto, arriva Kwang-Song Han, attaccante nordcoreano classe 1998 in Italia già da due anni e mezzo.

La spesa è di circa 5 milioni e la Juventus li verserà nelle casse del Cagliari, società proprietaria del cartellino che l'ha fatto esordire nella primavera del 2017 in Serie A, quando segnò anche un gol al Torino. Nella scorsa stagione Han si è fatto le ossa a Perugia, in Serie B, realizzando 4 reti in 20 presenze, adesso farà un passo indietro perché sarà utilizzato soprattutto in Serie C, nell'Under 23 bianconera, anche se l'intenzione è di portarlo presto in prima squadra.