Juventus, Giuntoli: "Tomori giocatore interessante. Zirkzee? Staremo alla finestra"

"Un difensore è urgente ma conosciamo il mercato di gennaio, è molto complicato, aspettiamo la soluzione giusta per noi. Tomori? È sicuramente un giocatore interessante ma ce ne sono altri e dobbiamo aspettare le esigenze degli altri. Durante il campionato ognuno ha dinamiche differenti". Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli fa il punto sul mercato bianconero prima della seconda semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. "Se c'è uno spiraglio per Zirzkee? Con il Manchester non abbiamo mai parlato e adesso loro hanno delle situazioni da risolvere - ha detto ancora a Mediaset - Non so cosa può succedere. Noi staremo alla finestra ma ancora non c'è niente".