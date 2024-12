Juventus, Giuntoli: "Arriverà un difensore, aspettiamo Douglas Luiz. Zirkzee? È molto bravo"

"L'obiettivo è trattenere tutti e fare qualcosa in difesa". Sono queste le intenzioni della Juventus in vista del mercato di gennaio, ribadite con chiarezza dal dt Giuntoli. I bianconeri prenderanno sicuramente almeno un difensore, mentre in attacco i tifosi della Vecchia Signora si augurano che arrivi un vice-Vlahovic al netto delle condizioni di Milik: "Arek sta tornando, l'augurio è di riaverlo entro i prossimi 15-20 giorni - ha proseguito il noto dirigente -. Zirkzee è molto bravo ma gioca in un altro club e posso dire poco. In questo momento stiamo pensando a tutt'altro".