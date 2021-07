Juventus, Demiral verso l'Atalanta e c'è il tesoretto per Locatelli

L'INTRIGO

Il Sassuolo aspetta la mossa per chiudere con i bianconeri. E c'è anche Romero...

Per ora sembra essere tutto molto chiaro e delineato. La Juventus ha messo sul mercato Merih Demiral e l'Atalanta ha fatto subito sapere di essere interessata. I bianconeri hanno dato il loro assenso al trasferimento e ora si tratta solo sul prezzo. Il club bianconero vorrebbe tra i 30 e i 35 milioni, come da offerta del Leicester. L'affare Demiral sbloccherebbe Manuel Locatelli. Il Sassuolo attende questa mossa per poter concretizzare il passaggio visto che si potrebbe chiudere proprio a 35. Getty Images

In tutto questo, anche la Dea dovrà vendere e lo farà incassando 50 milioni dal Tottenham per Cristian Romero. L'Atalanta , infatti, lo riscatterà a breve dalla Juve e darà così il via all'operazione firmata Paratici.

I soldi della cessione del Cuti saranno appunto reinvestiti in un centrale, Demiral che è la priorità oppure il "bolognese" Takehiro Tomiyasu.