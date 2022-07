Juventus, De Ligt ha ultimato le visite col Bayern: ora la firma e la partenza per gli Usa

JUVENTUS

Il difensore olandese saluta dopo tre stagioni: ai bianconeri circa 80 milioni di euro bonus inclusi

Matthijs De Ligt sta per diventare a tutti gli effetti un giocatore del Bayern Monaco. Nella mattinata il centrale olandese ha concluso le visite mediche per il suo nuovo club, dopodiché si è recato in sede a Säbener Strasse per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai bavaresi fino al 30 giugno 2027. Alla Juventus andranno circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre al giocatore un ingaggio da top player, che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni netti a stagione. Espletate le formalità, volerà negli Stati Uniti per raggiungere i suoi nuovi compagni, impegnati nella tournée americana.

L'accordo definitivo tra i due club era stato raggiunto nella notte tra domenica e lunedì, con i bianconeri che avevano accettato il rilancio del Bayern dopo aver rifiutato una prima offerta da circa 60 milioni di euro. L'approdo a Torino di Rafaela Pimenta è servito a limare gli ultimi dettagli, dopodiché è arrivato il via libera per il trasferimento: "È molto contento, la Juve è stata bravissima", le parole del procuratore che ha raccolto l'eredità di Mino Raiola.

Nella serata di lunedì De Ligt ha lasciato la Continassa, salutando un gruppetto di tifosi juventini fuori dai cancelli e fermandosi con loro a firmare qualche autografo e scattare qualche selfie. Dopodiché si è spostato all'aeroporto di Caselle e da lì si è imbarcato per la Germania. Lascia la Juve con 117 presenze tra tutte le competizioni e 8 gol in Serie A, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana in bacheca. La sua nuova avventura in Baviera sta per cominciare.

BAYERN, NEUER: "DE LIGT GRANDE DIFENSORE. PUÒ GUIDARE LA NOSTRA DIFESA"

Il capitano del Bayern Manuel Neuer alla Bild ha elogiato De Ligt: "Può guidare la difesa della squadra, lui ha carisma ed è un grande difensore. È molto vicino al calcio tedesco. Non credo che avrà bisogno di molto tempo per integrarsi. Porta con sé qualità e valori. Le cose sono sempre andate bene per noi con i giocatori olandesi, ho giocato con alcuni di loro. È importante mostrare leadership in difesa, anche in termini di linguaggio del corpo, ed è quello che ha fatto molto David Alaba".