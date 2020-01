Juventus, controsorpasso sull'Inter per Tonali

SFIDA DI MERCATO

Una settimana. Tanto è passato dalla mossa dell'Inter a quella della Juventus in merito a Sandro Tonali: i nerazzurri avevano contattato gli agenti del centrocampista per iniziare a imbastire un affare in ottica giugno, ora però sono stati i bianconeri - con Fabio Paratici - in prima persona a muoversi per il controsorpasso. Il 19enne è apprezzato pure da Roma, Napoli e Milan ma la Juve al momento è l'unica ad aver fatto capire a Cellino di potere e volere accontentare la sua richiesta di 50 milioni di euro.

Secondo il Corriere dello Sport quella è la cifra fatta dal presidente del Brescia, quella è la cifra su cui ci si può accordare anche se a Torino proveranno ad inserire contropartite tecniche nell'affare per abbassare l'esborso economico puro. All'estero invece occhio a Manchester United, Manchester City, Atletico Madrid ma soprattutto il Paris Saint Germain che sognano di replicare il colpo Verratti. Ma in Italia la Juve è in prima fila e vuole regalare a Sarri un altro centrocampista giovane e dal sicuro avvenire dopo Kulusevski.