Fiorentina, ecco il bomber: ufficiale l'acquisto di Piccoli

Piccoli, nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’ Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019. Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’ Under 21. Piccoli verrà presentato alla stampa domani, martedì 26 agosto, alle ore 14:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park".