Juventus, Chiellini dribbla Sarri: "Hai detto Sacchi?"

22/05/2019

La questione nuovo allenatore tiene sempre banco in casa Juventus, la corsa sembra essersi ridotta a Sarri (più semplice, quindi al momento favorito) e Guardiola (il sogno proibito). Al di là delle scelte societarie, un indizio potrebbe averlo dato Giorgio Chiellini che, rispondendo a precisa domanda su Sarri, ha svicolato con una risata: "Hai detto Sacchi? Ho capito male...". Una battuta a mò di dribbling per non entrare in una questione di competenza della società o un modo elegante di svicolare su un nome che in passato ha avuto molti attriti col mondo bianconero?