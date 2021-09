Juventus, Cherubini e il rinnovo di Dybala: "'Con Paulo ci siamo presi un po' di tempo, ma c'è ottimismo"

JUVENTUS

"Dico solo che c’è ottimismo e serenità. Con Paulo (Dybala) abbiamo convenuto di prenderci un po’ di tempo, in considerazione dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo". Le parole di Federico Cherubini, responsabile dell'area sport della Juventus, lasciano trasparire ottimismo e la voglia di continuare insieme al gioiello bianconero ancora per lungo tempo. Il tempo per ora è ottobre. La "Joya", che è fermo ai box, fino alla sosta non ha fretta così come la Juve. Ma c'è un limite temporale oltre il quale non si andrà: il limite è ottobre. Con la formula dei bonus ecco che lo stipendio dello juventino salirà da 8 a 9 milioni di euro annui. afp

Cherubini ieri era a Coverciano per ritirare un premio e da lì ha parlato anche di altro a cominciare dal mercato: "E' importante che i grandi club possano alimentare i vivai comprando giovani da squadre minori. Quando ero al Foligno davo giocatori a Sartori o Perinetti nelle categorie superiori e li prendevo dai dilettanti. Occorrono norme che incentivino meccanismi di solidarietà".

Sul ruolo del ds ha spiegato con schiettezza: "In futuro bisogna stabilire dei parametri per fare il d.s.. Ad esempio Paolo Maldini dà valore con la sua competenza tecnica ma è giusto che anche chi non ha quel passato abbia le stesse opportunità".

Infine, sul suo percorso personale spiega: "Voglio sperare e pensare che questo premio arrivi per il percorso fatto all’interno del club. Ho iniziato a fare il dirigente in Lega Pro: è stato un cammino difficile ma molto stimolante".