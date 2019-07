Juventus, attesa per l'arrivo di De Ligt. L'Ajax: "Mancano solo le garanzie bancarie"

15/07/2019

La Juventus attende Matthijs de Ligt . Oggi, quasi certamente, il centrale olandese sbarcherà a Torino, previste nella giornata di domani le visite mediche e la firma con il club bianconero. Queste, in attesa dell'ufficializzazione, le cifre dell'affare: all' Ajax dovrebbero andare 70 milioni più bonus mentre il 19enne guadagnerà 12 milioni a stagione (compresi i bonus) e avrà una clausola rescissoria da 150 milioni.

In Olanda ormai si sono rassegnati: "Sapevamo da molto tempo che sarebbe accaduto. Se deve succedere, allora è bene che accada ora. Un posto si libera e altri ragazzi lo riempiranno", ha detto il tecnico dei Lancieri Ten Hag. Il d.s. Marc Overmars ha invece chiarito cosa manca: "Il trasferimento è in vista. Si tratta ancora di ricevere le garanzie bancarie, l’Ajax è sempre molto severo su questo punto, spero che si concluda tutto velocemente ora, ma andrà tutto bene. Ci vuole sempre un po’ di tempo".



I Campioni d'Italia hanno superato la concorrenza del Barcellona che, stando a quanto riporta Mundo Deportivo, ci ha provato fino all'ultimo.Il presidente Josep Bartomeu aveva programmato un viaggio ad Amsterdam per convincere De Ligt a cambiare idea e abbracciare i colori blaugrana. Il centrale era disposto a incontrarlo ma solo se il faccia a faccia fosse organizzato e 'coordinato' dal suo agente, Mino Raiola. Così il numero 1 del club catalano ha telefonato al procuratore e la risposta è stata netta. In sostanza l'italo-olandese ha chiarito che si sarebbe seduto al tavolo soltanto qualora il Barcellona avesse pareggiato la proposta della Juventus. Sia sull'ingaggio (come detto 12 milioni a stagione) sia sulla commissione da pagare allo stesso Raiola, circa 11 milioni. Di fronte a queste richieste Bartomeu ha rinunciato al viaggio e lasciato campo libero alla Signora. Così De Ligt renderà la difesa bianconera ancora più forte arricchendo la tradizione orange in Italia.