Torino, doppio colpo dall'Empoli: presi Ismajli e Anjorin

Giornate di grandi movimenti in casa Torino. I granata dopo aver annunciato Marco Baroni come nuovo allenatore si stanno muovendo per la costruzione della rosa per la prossima stagione. Tanti i temi caldi sul tavolo dei vertici della società piemontese sia in entrata che in uscita. A lasciare Torino saranno Saul Coco verso l'Arabia, anche se il calciatore ha rifiutato l'opzione, e Samuele Ricci, diretto al Milan. Ma Vagnati, ancor prima di aver ultimato le cessioni, ha voluto tutelarsi assicurandosi già i sostituti. Si tratta di due giocatori dell'Empoli: Ardian Ismajli e Tino Anjorin. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, il difensore albanese arriverà a parametro zero mentre per il centrocampista inglese il Torino verserà 5 milioni nelle casse dei toscani.