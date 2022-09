La Juve pensa alla fascia sinistra: a gennaio vuole bloccare Bensebaini

DALLA GERMANIA

Secondo quanto riporta la Bild, il club bianconero si sarebbe già mosso per l'algerino

In casa Juve c'è un ruolo scoperto. Alex Sandro e De Sciglio non convincono in pieno e si cerca un elemento che possa ricoprire in modo convincente la posizione di esterno basso a sinistra. Secondo quanto riporta il giornale tedesco Bild, il nome sarebbe quello di Ramy Bensebaini, laterale algerino del Borussia Moenchengladbach in scadenza di contratto nel 2023.

Vedi anche juventus Paredes: "Giocare per la Juventus era uno dei miei sogni"

Sembra difficile che il giocatore possa rinnovare con il club tedesco e la Juventus potrebbe bloccare il giocatore già a gennaio per poi piazzare il colpo a parametro zero in estate mettendo a segno l'operazione per una cifra non particolarmente onerosa. Al momento, infatti, i bianconeri hanno già tutti gli slot occupati per gli extracomunitari (Kostic e Paredes) e non possono tesserarne altri nella prossima finestra di mercato. Ipotesi che convincerebbe anche Bensebaini, desideroso di iniziare una nuova avventura nel campionato italiano. Classe '95, il laterale algerino gioca in Europa dal 2014 (tra Belgio, Francia e Germania) e ha collezionato già 50 presenze con la maglia della sua Nazionale.