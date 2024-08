Juve: visite mediche per Kakulu, incontro con la Fiorentina per Nico Gonzalez

MOSSE BIANCONERE

Il difensore ex Milan firmerà fino al 2029, countdown per l'attaccante. In attesa di sbloccare la situazione Koopmeiners

Mattinata di visite mediche al JMedical con la Juve per Pierre Kalulu, che dopo qualche giorno di riflessione ha deciso di lasciare il Milan e di accettare il trasferimento in bianconero. A convincerlo anche la chiamata di Thiago Motta, che punta su di lui anche se non può garantirgli un posto da titolare fisso. Il francese poi è atteso dalla firma sul contratto fino al 2029 con ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Operazione da 3,5 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 + 3 di bonus e il 10% su una futura rivendita. Giovedì l'incontro con il tecnico e i nuovi compagni di squadra e il primo allenamento alla Continassa. Fatta per il difensore, ora Giuntoli vuole chiudere in fretta con la Fiorentina per Nico Gonzalez dopo aver sbaragliato la concorrenza dell'Atalanta.

La Juve conta di chiudere entro le prossime 48 ore. Decisivo a questo punto l'incontro in giornata con la dirigenza viola, che ha deciso di lasciar partire l'argentino dopo l'arrivo di Gudmundsson dal Genoa, per cercare di colmare la distanza tra domanda (40 milioni di euro) e offerta (30 milioni). Il club bianconero proverà a inserire nell'operazione Arthur, già in prestito alla Viola la scorsa stagione, e Kostic, ai margini del progetto di Thiago Motta. Con Nico Gonzalez la Juve ha già un accordo per un contratto fino al 2029 per 3,6 milioni di euro a stagione. Ancora nessuna novità sul fronte Koopmeiners, che ha presentato il terzo certificato medico all'Atalanta e aspetta soltanto che la situazione si sblocchi. Giuntoli è fiducioso sul fatto che da qui a fine mercato il miro dell'Atalanta crollerà. L'ultima offerta bianconera è di 52 milioni di euro più sette di bonus, molto vicina alla richiesta di 60 della Dea.