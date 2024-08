Juve: visite mediche e firma per Nico Gonzalez, stasera lo sbarco di Conceição 

La Juve mette le ali. Giornata importante in casa bianconera dopo la chiusura delle trattative per Nico Gonzalez e Francisco Conceição. Questa mattina, attorno alle 9, l'ex attaccante della Fiorentina è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Al termine la firma su un contratto fino al 30 giugno 2029 da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Attesa l'ufficialità. Questa sera, invece, è atteso lo sbarco in Italia dell'attaccante portoghese con le visite mediche in programma domani, lunedì. Entrambi non prenderanno parte alla trasferta di Verona.