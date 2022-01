Juve, visite aL JMedical per Zakaria e Gatti

Visite mediche in corso per Denis Zakaria. Il neo acquisto della Juve è arrivato al J-Medical di Torino intorno alle 9.30 accolto da un gruppo di tifosi. Qualche foto e alcuni autografi prima dei test che precederanno la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2026. Il centrocampista svizzero classe 1996 è stato prelevato dal Borussia Monchengladbach per 4,5 milioni più bonus. Giornata di visite anche per il difensore Federico Gatti. Sul classe 1998 c'era anche il Torino, ma il club bianconero ha vinto questo derby della Mole sul mercato: Gatti chiuderà la stagione al Frosinone, in serie B, per poi cominciare l'avventura alla Juve la prossima estate.