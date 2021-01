Juve: ufficiale l'acquisto di Rovella, resta in prestito al Genoa

DOPPIA MOSSA

Ora è ufficiale: Nicolò Rovella è un giocatore della Juventus. Il centrocampista classe 2001 diventa bianconero a titolo definitivo, ma resterà al Genoa in prestito fino al termine della stagione. Nell'operazione entrano anche Elia Petrelli e Manolo Portanova, che compiono il percorso inverso accasandosi al Grifone. lapresse

Poco prima di depositare in Lega il contratto di Rovella, i bianconeri hanno ufficializzato un'altra operazione, questa volta con il Marsiglia: il trasferimento in Francia di Franco Tongya, centrocampista azzurro classe 2002 che militava nell'Under 23, e l'arrivo a Torino di Marley Aké, esterno offensivo francese un anno più vecchio. Un affare che ha generato una plusvalenza da 8 milioni di euro, come specificato dalla stessa Juve in una nota ufficiale.

OPERAZIONE TONGYA-AKÉ, IL COMUNICATO

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Olympique de Marseille SASP i seguenti accordi:

- Acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marley Aké a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2025;

- Cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Tongya a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 8 milioni.