Juve: trattativa in salita per Nandez, Kaio Jorge verso la permanenza

JUVENTUS

I bianconeri vogliono l'uruguaiano in prestito con diritto ma il Cagliari chiede l'obbligo

Il mercato della Juve non è ancora finito: ultimo giorno utile e la dirigenza bianconera è al lavoro per provare un altro colpo in entrata. Dopo aver chiuso per il centrocampista classe 1996 Denis Zakaria dal Borussia M'Gladbach per 4,5 milioni più bonus (era in scadenza a giugno) e che si lega ai bianconeri fino al 2026 per 3 milioni a stagione e oggi fa le visite mediche, e per il difensore Federico Gatti del Frosinone (arriverà però a giugno) è ora volata per Nahitan Nandez. Il giocatore del Cagliari piace per la sua duttilità: può agire da mezzala e da esterno nel gioco di Allegri. L'accordo di massima con l'uruguaiano c'è già, resta da trovare la formula giusta con il club sardo e al momento sembrano prevalere le difficoltà e le distanze. La Juve lavora per ottenere un prestito con diritto di riscatto, mentre il club sardo vuole un obbligo di riscatto, legato anche alla qualificazione in Champions dei bianconeri: le parti sono lontane e le possibiltà che l'affare si concluda diminuiscono.

Con il Cagliari si parlava anche di Kaio Jorge, che poteva essere inserito nella trattativa per Nandez oppure trasferirsi in Sardegna con il prestito secco indipendentemente dal destino dell'uruguaiano per trovare più spazio e guadagnare in esperienza. Anche questo discorso ora come ora resta in sospeso. Ultimo giorno di trattative e anche ultime ore per la Juve per cercare di 'piazzare' Aaron Ramsey, che finora ha rifiutato tutte le proposte. Sul centrocampista gallese c'è sempre il Burnley ma anche Newcastle e Wolverhampton. Nelle ultime ore si sono fatti però avanti anche i Rangers di Glasgow.